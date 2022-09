VOLLEY, MONDIALI: ITALIA-BELGIO È IL PRIMO VERO TEST (Di martedì 27 settembre 2022) Contro Porto Rico, più dubbi che certezze. Quasi un passo indietro, certo inaspettato, buono però per mettere tutte sull’attenti e cominciare a pensare di cambiare marcia, e possibilmente in fretta. VERO, l’ITALIA il compitino l’ha svolto alla perfezione, vincendo entrambe le due sfide inaugurali contro il modesto Camerun e appunto Porto Rico per 3-0, ma adesso che l’asticella si alzerà sarà anche tempo di vedere qualcosa di meglio e di più efficace. Perché la prova offerta contro le caraibiche qualche dubbio l’ha seminato: poco ficcante la battuta, poco incisiva la fase break (cioè di cambio palla), poco attenta la difesa che in certi frangenti s’è fatta mettere alla berlina con troppa facilità da un avversario buono, ma non certo eccelso. E contro le belghe, che presentano ragazze del calibro di Britt Herbots, Kaja Grobelna e Celine Van Gestel, ci ... Leggi su sportnews.snai (Di martedì 27 settembre 2022) Contro Porto Rico, più dubbi che certezze. Quasi un passo indietro, certo inaspettato, buono però per mettere tutte sull’attenti e cominciare a pensare di cambiare marcia, e possibilmente in fretta., l’il compitino l’ha svolto alla perfezione, vincendo entrambe le due sfide inaugurali contro il modesto Camerun e appunto Porto Rico per 3-0, ma adesso che l’asticella si alzerà sarà anche tempo di vedere qualcosa di meglio e di più efficace. Perché la prova offerta contro le caraibiche qualche dubbio l’ha seminato: poco ficcante la battuta, poco incisiva la fase break (cioè di cambio palla), poco attenta la difesa che in certi frangenti s’è fatta mettere alla berlina con troppa facilità da un avversario buono, ma non certo eccelso. E contro le belghe, che presentano ragazze del calibro di Britt Herbots, Kaja Grobelna e Celine Van Gestel, ci ...

