Volley, Mondiali 2022: spazzata via la Croazia, la Repubblica Dominicana rimane a punteggio pieno (Di martedì 27 settembre 2022) La Repubblica Dominicana è riuscita a superare con grande semplicità la Croazia in quella che era la seconda partita per entrambe le nazionali ai Campionati del Mondo 2022. Al GelreDome di Arnhem, nei Paesi Bassi, le centroamericane hanno vinto con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-15, 25-) rimanendo a punteggio pieno ed in testa al Girone B dopo due giornate. Lo 0-1 nel primo parziale regala la prima e l’ultima situazione di vantaggio dell’intero match alla Croazia, costretta ad inseguire sin dalle primissime fasi. Le balcaniche fanno enorme fatica a trovare fluidità in attacco, con l’opposta Samantha Fabris in grande difficoltà, mentre la palleggiatrice Dominicana Niverka Marte fa girare senza problemi le sue ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Laè riuscita a superare con grande semplicità lain quella che era la seconda partita per entrambe le nazionali ai Campionati del Mondo. Al GelreDome di Arnhem, nei Paesi Bassi, le centroamericane hanno vinto con ildi 3-0 (25-20, 25-15, 25-)ndo aed in testa al Girone B dopo due giornate. Lo 0-1 nel primo parziale regala la prima e l’ultima situazione di vantaggio dell’intero match alla, costretta ad inseguire sin dalle primissime fasi. Le balcaniche fanno enorme fatica a trovare fluidità in attacco, con l’opposta Samantha Fabris in grande difficoltà, mentre la palleggiatriceNiverka Marte fa girare senza problemi le sue ...

