Volley, Mondiali 2022: Belgio pensa di aver vinto il set ed esulta, Italia gioca e si salva (VIDEO) (Di martedì 27 settembre 2022) Situazione tragicomica sul 26-25 per il Belgio contro l'Italia nel secondo set del match dei Mondiali di Volley femminile in Olanda. Le nostre avversarie, dopo una rimonta clamorosa, vedono già tre tocchi delle azzurre e cominciano a esultare girando le spalle alle rivali. Che, nel frattempo continuano a giocare e fanno punto con il presunto quarto tocco beffando le belghe che si disinteressano del gioco festeggiando. Il quarto tocco, però, non c'è, visto che il primo tocco era a muro e non conta. E così l'Italia trova il 26-26 e vincerà poi il parziale 30-28. In alto ecco il VIDEO. SportFace.

