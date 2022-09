Volley femminile | l’Italia sfida il Belgio ‘alla fiorentina’ di Herbots e Van Gestel

Leggi su oasport

(Di martedì 27 settembre 2022) Partita numero tre peral Mondiale di Olanda e Polonia e prima rivale di rango per le azzurre che dall’altra parte della rete questo pomeriggio alle 18.00 troveranno ilallenato da Gert Vande Broeck che può contare su due giocatrici che il prossimo anno vestiranno la maglia de Il Bisonte Firenze, e che giocatrici: Britte Celine Van. Le due future fiorentine sono anche le uniche due giocatrici belghe che militano nel campionato italiano e anche le due schiacciatrici su cui Egonu e compagne si dovranno concentrare maggiormente per limitare il potenziale offensivo delle avversarie odierne. Brittè il faro della squadra belga: 23 anni, già in Italia da diverse stagioni dove finora ha vestito le maglie di Busto Arsizio e Novara e il prossimo anno sarà a Firenze. ...