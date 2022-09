Volley | De Gennaro | “Ho fatto punto! Troppi errori” Danesi | “Al cardiopalma E con l’Olanda”

Leggi su oasport

(Di martedì 27 settembre 2022) L’Italia ha sconfitto il Belgio per 3-1 (21-25; 30-28; 29-27; 25-9) e ha conquistato la terza vittoria consecutiva ai Mondiali 2022 difemminile. Le Campionesse d’Europa hanno sofferto in maniera tremenda contro le Yellow Tigers, perdendo il primo parziale e poi andando in apnea tra seconda e terza frazione, annullando svariati set-point. Monica Deè stata protagonista con quel rocambolesco punto che ha annullato il set-point nella seconda frazione, ma il libero è risultato decisivo anche in altre occasioni con la sua qualità in ricezione e in difesa. Annaha troneggiato con addirittura 16 punti e 7 muri, una saracinesca sottorete contro Herbots e compagne. Le due azzurre hanno analizzato la prestazione attraverso i microfoni federali.femminile, Italia-Belgio 3-1: le azzurre vedono le ...