“Vivere con lo stesso nome e cognome di Giorgia Meloni è un incubo”: il racconto della titkoker omonima della leader di Fratelli d’Italia (Di martedì 27 settembre 2022) Chiamarsi Giorgia Meloni, in questi giorni, può essere un fatto piuttosto rilevante. Specialmente se sei una ragazza di 20 anni che ha idee politiche molto distanti da quelle della leader di Fratelli d’Italia (e futura Premier?). È il caso, appunto, di Giorgia Meloni, tikoker sarda da 87.2mila follower. “No, non sono la politica. Sono simpatica, seguimi”, scrive nella biografia di presentazione sui social. La ragazza già 3 anni fa si era trovata a raccontare com’era Vivere con lo stesso nome e cognome della politica di destra. “Mi vengono fatte battute ogni giorno. Da amici, professori e anche sconosciuti. E la stessa cosa sulle mie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Chiamarsi, in questi giorni, può essere un fatto piuttosto rilevante. Specialmente se sei una ragazza di 20 anni che ha idee politiche molto distanti da quelledi(e futura Premier?). È il caso, appunto, di, tikoker sarda da 87.2mila follower. “No, non sono la politica. Sono simpatica, seguimi”, scrive nella biografia di presentazione sui social. La ragazza già 3 anni fa si era trovata a raccontare com’eracon loe cogpolitica di destra. “Mi vengono fatte battute ogni giorno. Da amici, professori e anche sconosciuti. E la stessa cosa sulle mie ...

