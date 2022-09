VIDEO Italia-Belgio 3-1, Mondiali volley femminile 2022: highlights e sintesi (Di martedì 27 settembre 2022) L’Italia ha sconfitto il Belgio per 3-1 (21-25; 30-28; 29-27; 25-9) e ha conquistato la terza vittoria consecutiva ai Mondiali 2022 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno sofferto in maniera tremenda contro le Yellow Tigers, perdendo il primo parziale e poi andando in apnea nella seconda frazione: per un millimetro non si sono trovate sotto 0-2 (Monica De Gennaro ha fatto punto da libero mentre le avversarie stavano facendo festa). Nella terza frazione hanno dovuto annullare cinque set-point consecutivi dal 19-24. Dopo aver conquistato due set con le unghie e con i denti, la nostra Nazionale ha avuto vita facile e ha conquistato un successo cruciale per il cammino in questa rassegna iridata. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) L’ha sconfitto ilper 3-1 (21-25; 30-28; 29-27; 25-9) e ha conquistato la terza vittoria consecutiva aidi. Le Campionesse d’Europa hanno sofferto in maniera tremenda contro le Yellow Tigers, perdendo il primo parziale e poi andando in apnea nella seconda frazione: per un millimetro non si sono trovate sotto 0-2 (Monica De Gennaro ha fatto punto da libero mentre le avversarie stavano facendo festa). Nella terza frazione hanno dovuto annullare cinque set-point consecutivi dal 19-24. Dopo aver conquistato due set con le unghie e con i denti, la nostra Nazionale ha avuto vita facile e ha conquistato un successo cruciale per il cammino in questa rassegna iridata. Di seguito ilcon glie la ...

