Usa, l'uragano Ian ostacola la missione per il ritorno sulla Luna (Di martedì 27 settembre 2022) L'uragano Ian rallenta il ritorno alla Luna: quella che era una tempesta tropicale si e' rafforzata al punto da diventare un urgano e si sta avvicinando alla Florida, dove si trova la base di lancio ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) L'Ian rallenta ilalla: quella che era una tempesta tropicale si e' rafforzata al punto da diventare un urgano e si sta avvicinando alla Florida, dove si trova la base di lancio ...

