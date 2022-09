Usa, l’avviso degli scienziati: «A rischio la tutela della fertilità per gli adolescenti malati di cancro» (Di martedì 27 settembre 2022) Continua ad avere effetti ad ampio raggio la decisione della Corte suprema americana che a giugno ha ribaltato la sentenza sul diritto federale all’aborto. Dopo le restrizioni sulla vendita di pillole del giorno dopo annunciate da Amazon, a denunciare l’impatto della sentenza arriva Jama Oncology, la squadra di ricercatori dell’American Cancer Society e dei National Institutes of Health. A riferirlo è l’agenzia Ansa. L’abolizione del diritto federale all’aborto potrebbe avere effetto sulla possibilità di accedere agli interventi mirati a preservare la fertilità nei giovani malati di cancro. Secondo gli studiosi ogni anno sono circa 21 mila le giovani donne e 11 mila gli uomini che vivono in Stati con leggi restrittive e che potrebbero vedersi negata la possibilità di preservare la ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) Continua ad avere effetti ad ampio raggio la decisioneCorte suprema americana che a giugno ha ribaltato la sentenza sul diritto federale all’aborto. Dopo le restrizioni sulla vendita di pillole del giorno dopo annunciate da Amazon, a denunciare l’impattosentenza arriva Jama Oncology, la squadra di ricercatori dell’American Cancer Society e dei National Institutes of Health. A riferirlo è l’agenzia Ansa. L’abolizione del diritto federale all’aborto potrebbe avere effetto sulla possibilità di accedere agli interventi mirati a preservare lanei giovanidi. Secondo gli studiosi ogni anno sono circa 21 mila le giovani donne e 11 mila gli uomini che vivono in Stati con leggi restrittive e che potrebbero vedersi negata la possibilità di preservare la ...

