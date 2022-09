Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Arrivano I Nuovi Tronisti! (Di martedì 27 settembre 2022) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: i Nuovi tronisti, entrambi chiamati Federico, vengono presentati in studio, mentre Ida e Riccardo tornano al centro dell’attenzione con un nuovo scontro… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, il Trono Classico è stato al centro dell’attenzione. In particolar modo sono stati presentati i due Nuovi tronisti, entrambi chiamati Federico, che siederanno al fianco di Lavinia e Federica. Al centro dello studio ci sono stati anche Ida e Riccardo, i quali hanno avuto un ennesimo scontro. E’ avvenuta anche una riconciliazione tra Ida e Armando. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 27 settembre 2022)di: itronisti, entrambi chiamati Federico, vengono presentati in studio, mentre Ida e Riccardo tornano al centro dell’attenzione con un nuovo scontro… Nellaquotidiana di, il Trono Classico è stato al centro dell’attenzione. In particolar modo sono stati presentati i duetronisti, entrambi chiamati Federico, che siederanno al fianco di Lavinia e Federica. Al centro dello studio ci sono stati anche Ida e Riccardo, i quali hanno avuto un ennesimo scontro. E’ avvenuta anche una riconciliazione tra Ida e Armando. Ecco che cosa è successo nelladidi ...

