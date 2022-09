Uomini e Donne, famosa ex dama asfalta Riccardo Guarnieri: “Tu dai sempre fastidio” (Di martedì 27 settembre 2022) L’ex dama del trono over di Uomini e Donne Barbara De Santi è intervenuta commentando l’ultima puntata andata in onda, nello specifico il pezzo in cui Riccardo Guarnieri dichiarava di voler corteggiare la tronista Federica Aversano ma ribadiva più volte che: “Io non voglio dare fastidio a nessuno”. Su Instagram, la De Santi ha commentato le parole dell’ex fidanzato di Ida Platano affermando invece: ”Mio caro Riccardo, tu non vuoi mai dare fastidio, ma in realtà dai sempre fastidio in qualsiasi occasione”. Non è la prima volta che il volto noto del talk show di Maria De Filippi commenta le vicende di Riccardo, Ida, Armando Incarnato o altri protagonisti di Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 settembre 2022) L’exdel trono over diBarbara De Santi è intervenuta commentando l’ultima puntata andata in onda, nello specifico il pezzo in cuidichiarava di voler corteggiare la tronista Federica Aversano ma ribadiva più volte che: “Io non voglio darea nessuno”. Su Instagram, la De Santi ha commentato le parole dell’ex fidanzato di Ida Platano affermando invece: ”Mio caro, tu non vuoi mai dare, ma in realtà daiin qualsiasi occasione”. Non è la prima volta che il volto noto del talk show di Maria De Filippi commenta le vicende di, Ida, Armando Incarnato o altri protagonisti die ...

chedisagio : La matita copiativa Solo tre cabine per seggio Le file separate tra uomini e donne L'impossibilità di voto per i fu… - fattoquotidiano : Elezioni, Cathy La Torre: “La divisione in liste di uomini e donne lede la privacy dei transgender. Al seggio mi ha… - Internazionale : La divisione in uomini e donne ai seggi elettorali mette in difficoltà chi sta facendo una transizione di genere. E… - aletar : RT @MarianoGiustino: Smettetela di chiamarle proteste! Quella in #Iran è una Rivoluzione! Nel 90% dei distretti si manifesta e si canta 'Be… - Luca190499 : RT @PoIizia_Postale: Ieri notte in Regia 1 gli uomini si scannavano, in Regia 2 le donne facevano altrettanto Grazie Alfonso -