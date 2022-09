Uomini e Donne anticipazioni, puntata oggi 27 settembre 2022: i nuovi tronisti (Di martedì 27 settembre 2022) oggi pomeriggio alle 14:45 andrà in onda su canale 5 il solito appuntamento di Uomini e Donne, nel quale verranno presentati i due tronisti maschili mancanti. Uno è un volto già noto del salotto rosa di Maria De Filippi, l’altro è un personaggio nuovo alla Tv. Inoltre scenderà una dama per corteggiare Riccardo il cavaliere del trono over. Uomini e Donne anticipazioni: Federico Dainese, nuovo tronista Vecchia conoscenza del programma poiché era tra i corteggiatori dell’ex tronista Veronica Rimondi, Federico Dainese, sarà uno dei due tronisti che Maria De Filippi presenterà nella puntata di oggi. Un odontotecnico ligure di 25 anni, che lavora nello studio dentistico del padre. Spera di trovare una ragazza sincera, che lo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 settembre 2022)pomeriggio alle 14:45 andrà in onda su canale 5 il solito appuntamento di, nel quale verranno presentati i duemaschili mancanti. Uno è un volto già noto del salotto rosa di Maria De Filippi, l’altro è un personaggio nuovo alla Tv. Inoltre scenderà una dama per corteggiare Riccardo il cavaliere del trono over.: Federico Dainese, nuovo tronista Vecchia conoscenza del programma poiché era tra i corteggiatori dell’ex tronista Veronica Rimondi, Federico Dainese, sarà uno dei dueche Maria De Filippi presenterà nelladi. Un odontotecnico ligure di 25 anni, che lavora nello studio dentistico del padre. Spera di trovare una ragazza sincera, che lo ...

