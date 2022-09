Uomini e Donne, anticipazioni 27 settembre: Federica Aversano esce con il primo corteggiatore. Torna Costantino Vitagliano? (Di martedì 27 settembre 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 27 settembre: cosa succederà nella puntata di oggi? Il Trono Classico e quello Over ci regaleranno senz’altro emozioni! Federica Aversano incontra per la prima volta uno spasimante fuori da “Uomini e Donne”. Su di lei piovono (già) accuse Come hanno visto i fan di “Uomini e Donne“, su richiesta di Maria De Filippi, Federica Aversano è Tornata per mettersi in gioco come tronista. Nella puntata di oggi scopriremo che ha avuto un’esterna con un corteggiatore. Come sarà andata? Intanto sono state attaccate sia Federica che la sua “collega” Lavinia Mauro, perché parteciperebbero al dating show televisivo per ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 27 settembre 2022)27: cosa succederà nella puntata di oggi? Il Trono Classico e quello Over ci regaleranno senz’altro emozioni!incontra per la prima volta uno spasimante fuori da “”. Su di lei piovono (già) accuse Come hanno visto i fan di ““, su richiesta di Maria De Filippi,ta per mettersi in gioco come tronista. Nella puntata di oggi scopriremo che ha avuto un’esterna con un. Come sarà andata? Intanto sono state attaccate siache la sua “collega” Lavinia Mauro, perché parteciperebbero al dating show televisivo per ...

