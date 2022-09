(Di martedì 27 settembre 2022) “La collaborazione diretta tra università eè un tema sempre più attuale: riunire letteralmente attorno ad un tavolotori e innovatori vuol dire dare risposte più rapide alle esigenze del nostro tempo, ma anche sfruttare risorse straordinarie come quelle del Pnrr con ricadute concrete sulla occupabilità dei giovani, la competitività delle aziende e, più in generale, la qualitàvita di tutti noi. La fondazione Emblema, con lavuole dare un contributo concreto alla nascita di queste collaborazioni, attraverso l’organizzazione di centinaia di appuntamenti all’interno del Forum, ma anche con decine di iniziative che sono già in calendario per il prossimo anno e che coinvolgerannoe ...

Il Denaro

i nomi. 1) Senato della Repubblica Giuseppe Benevento (ingegnere e docente), Anna Bilotti, Francesco Castiello, Felicia Gaudiano. 2) Camera dei Deputati Virginia Villani, Alessandra ..., quindi, l'idea di rendere 'attivo' questo polimero naturale con agenti antimicrobici, come l'olio di semi di pompelmo, per ottenere materiali sostenibili, sicuri per la salute e a basso costo, ... Unisa, ecco la Borsa della Ricerca: asse Atenei-imprese per il Futuro della Scienza - Ildenaro.it “La collaborazione diretta tra università e imprese è un tema sempre più attuale: riunire letteralmente attorno ad un tavolo ricercatori e innovatori vuol dire dare risposte più rapide alle esigenze d ...(Adnkronos) - "Con il nuovo anno accademico lanciamo una nuova iniziativa che ha come obiettivo supportare gli studenti nel fare attivare da subito delle ...