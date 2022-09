Unicusano, sponsor del Rugby Livorno e della Pink Bari

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 settembre 2022) (27/9/22) - Si rafforza il legame sport e cultura con due nuoveizzazioni per lasaranno affiancati dal prestigioso Ateneo. 27 settembre 2022. Lo sport per l'Università Niccolò Cusano è un valore fondamentale. Da diversi anni l'Ateneo promuove ed incentiva diverse discipline sportive ed atleti. Obiettivo promuovere l'inclusione dei giovani nel mondo sportivo, attraverso la formazione e l'allenamento. E così arrivano due nuoveizzazioni in questo settembre, laè diventata sia special supportersquadra di calcio femminilesia maindel...