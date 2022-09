Ungheria-Italia vince anche in tv: 7 milioni di telespettatori, 31.4% di share (Di martedì 27 settembre 2022) L’Italia vince anche in tv. Ancora ottimi ascolti per la Nazionale che, grazie al successo di ieri sera sull‘Ungheria (2-0 reti di Raspadori e Dimarco), ha conquistato per il secondo anno consecutivo la qualificazione alla Final Four di Nations League. L’incontro con la nazionale magiara, trasmesso in diretta su Rai 1, ha fatto registrare 6.949.000 telespettatori e uno share del 31.4%, risultando di gran lunga il programma più seguito della prima serata televisiva. Il match di venerdì con l’Inghilterra era stato seguito da 6.140.000 telespettatori (30.9% di share) SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) L’in tv. Ancora ottimi ascolti per la Nazionale che, grazie al successo di ieri sera sull‘(2-0 reti di Raspadori e Dimarco), ha conquistato per il secondo anno consecutivo la qualificazione alla Final Four di Nations League. L’incontro con la nazionale magiara, trasmesso in diretta su Rai 1, ha fatto registrare 6.949.000e unodel 31.4%, risultando di gran lunga il programma più seguito della prima serata televisiva. Il match di venerdì con l’Inghilterra era stato seguito da 6.140.000(30.9% di) SportFace.

