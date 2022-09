Ungheria Italia: Raspadori e una Nazionale consapevole (Di martedì 27 settembre 2022) Ungheria Italia ha regalato agli Azzurri la Final Four di Nations League: vittoria a parte, ecco le 3 buone notizie che ci portiamo a casa Un obiettivo di consolazione guadagnare la Final Four, inevitabile pensarlo osservando Ungheria-Italia. Pensate cosa avrebbe rappresentato la serata di Budapest qualora ci fossimo guadagnati Qatar 2022. Probabilmente ci sentiremmo tra le grandi favorite del Mondiale e non senza ragione. Perché il paradosso atroce della vittoria è che la sensazione di un’Italia capace di esprimere la propria superiorità quando è scritta sulla carta è forte. Ed è davvero incredibile essere riusciti a esprimerla tra supplementari e rigori all’Europeo, quand’era tutt’altro che certa, per poi dimenticarci come si fa quando abbiamo affrontato la Svizzera o la Macedonia del Nord ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022)ha regalato agli Azzurri la Final Four di Nations League: vittoria a parte, ecco le 3 buone notizie che ci portiamo a casa Un obiettivo di consolazione guadagnare la Final Four, inevitabile pensarlo osservando. Pensate cosa avrebbe rappresentato la serata di Budapest qualora ci fossimo guadagnati Qatar 2022. Probabilmente ci sentiremmo tra le grandi favorite del Mondiale e non senza ragione. Perché il paradosso atroce della vittoria è che la sensazione di un’capace di esprimere la propria superiorità quando è scritta sulla carta è forte. Ed è davvero incredibile essere riusciti a esprimerla tra supplementari e rigori all’Europeo, quand’era tutt’altro che certa, per poi dimenticarci come si fa quando abbiamo affrontato la Svizzera o la Macedonia del Nord ...

