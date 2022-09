Ungheria Italia, il migliore in campo: Donnarumma e la serata dei miracoli (Di martedì 27 settembre 2022) Ungheria Italia, i quotidiani eleggono il loro migliore in campo del match di Budapest: Donnarumma fa miracoli I quotidiani sportivi oggi in edicola hanno stilato le loro pagelle di Ungheria-Italia. Tutti concordi su chi sia stato il migliore in campo. Nonostante un successo per 2-0, svetta su tutte la prestazione di Gigio Donnarumma, che ieri si è reso protagonista di autentici miracoli. Naturale che l’8 dei giornali sia quindi un voto meritato per lui. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022), i quotidiani eleggono il loroindel match di Budapest:faI quotidiani sportivi oggi in edicola hanno stilato le loro pagelle di. Tutti concordi su chi sia stato ilin. Nonostante un successo per 2-0, svetta su tutte la prestazione di Gigio, che ieri si è reso protagonista di autentici. Naturale che l’8 dei giornali sia quindi un voto meritato per lui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Ungheria ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Puskas Arena' - #Budapest ?? In diretta su… - sscnapoli : ???? Raspadori ancora in gol nell’Italia che batte l’Ungheria 2-0. - AndreaOrlandosp : Sconfitta durissima. Va ricostruita la sinistra per nuove sfide, superando subalternità e divisioni. Lotta a disegu… - SportdelSud : ???? Final four di #NationsLeague conquistato, all ok. Su tutti #Donnarumma e Federico #Dimarco per la ‘mission poss… - CalcioNews24 : #UngheriaItalia, i giornali esaltano Donnarumma ?? -