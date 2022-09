Ungheria Italia, il CdS esalta Raspadori: «E’ un simbolo di ripartenza» (Di martedì 27 settembre 2022) Ungheria Italia, il Corriere dello Sport esalta la prestazione e il gol di Giacomo Raspadori: il commento Il Corriere dello Sport analizza nella sua edizione odierna Ungheria-Italia. IL COMMENTO – «C’è il gruppo, c’è il genio, c’è la tigna, e c’è anche il centravanti che cercavamo, ma proprio per questo la vittoria di Budapest è grande quanto un rimpianto sconsolato. Giocheremo la Final Four con buone possibilità di confermare la leadership europea, ma nel frattempo guarderemo il Mondiale degli altri come una colpa. L’Italia è una stupenda esclusa, pagherà per quattro anni gli errori di una qualificazione trattata con sufficienza dal sistema calcistico e con qualche prudenza di troppo dal ct. Giacomo Raspadori è il simbolo di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022), il Corriere dello Sportla prestazione e il gol di Giacomo: il commento Il Corriere dello Sport analizza nella sua edizione odierna. IL COMMENTO – «C’è il gruppo, c’è il genio, c’è la tigna, e c’è anche il centravanti che cercavamo, ma proprio per questo la vittoria di Budapest è grande quanto un rimpianto sconsolato. Giocheremo la Final Four con buone possibilità di confermare la leadership europea, ma nel frattempo guarderemo il Mondiale degli altri come una colpa. L’è una stupenda esclusa, pagherà per quattro anni gli errori di una qualificazione trattata con sufficienza dal sistema calcistico e con qualche prudenza di troppo dal ct. Giacomoè ildi ...

