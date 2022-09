Ungheria-Italia: grande vittoria degli azzurri, Mancini alle Finals (Di martedì 27 settembre 2022) Missione brillantemente compiuta e qualificazione alle Finals di Nations League portata ufficialmente a casa. Ungheria-Italia, ultimo match valevole per il Gruppo 3 della competizione europea dedicata alle Nazionali, si è rivelata una sfida complessa da vincere per i ragazzi di Roberto Mancini che si sono dimostrati bravi, cinici e fortunati nei momenti peggiori del match. Sul campo dello stupendo impianto magiaro della Puskas Arena di Budapest, gli azzurri campioni d’Europa in carica battono 2-0 i padroni di casa grazie alle reti di Giacomo Raspadori e Federico Dimarco: un’affermazione che porta gli Italiani a quota 11 ed in vetta alla classifica del raggruppamento: Croazia, Olanda ed una tra Portogallo e Spagna saranno le rivali ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Missione brillantemente compiuta e qualificazionedi Nations League portata ufficialmente a casa., ultimo match valevole per il Gruppo 3 della competizione europea dedicataNazionali, si è rivelata una sfida complessa da vincere per i ragazzi di Robertoche si sono dimostrati bravi, cinici e fortunati nei momenti peggiori del match. Sul campo dello stupendo impianto magiaro della Puskas Arena di Budapest, glicampioni d’Europa in carica battono 2-0 i padroni di casa graziereti di Giacomo Raspadori e Federico Dimarco: un’affermazione che porta glini a quota 11 ed in vetta alla classifica del raggruppamento: Croazia, Olanda ed una tra Portogallo e Spagna saranno le rivali ...

