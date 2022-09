Ungheria Italia, Garanzini: «Il Mondiale ancora offende, ma almeno ci si consola» (Di martedì 27 settembre 2022) Ungheria Italia, l’analisi del giornalista Gigi Garanzini sulla vittoria degli azzurri in Nations League: il suo commento Gigi Garanzini, sulle colonne de La Stampa, ha analizzato Ungheria-Italia. IL COMMENTO – «Ma avendo fallito il Mondiale e il modo ancor ne offende, l’Italia almeno si è presa la fase finale del torneo di consolazione detto Nations League. Raschiando il fondo del barile, se parliamo di organico, eppure giocando a Budapest una partita di coraggio e qualità, vinta con merito e sofferta soltanto per una breve fase della ripresa, dopo il gol del 2-0». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022), l’analisi del giornalista Gigisulla vittoria degli azzurri in Nations League: il suo commento Gigi, sulle colonne de La Stampa, ha analizzato. IL COMMENTO – «Ma avendo fallito ile il modo ancor ne, l’si è presa la fase finale del torneo dizione detto Nations League. Raschiando il fondo del barile, se parliamo di organico, eppure giocando a Budapest una partita di coraggio e qualità, vinta con merito e sofferta soltanto per una breve fase della ripresa, dopo il gol del 2-0». L'articolo proviene da Calcio News 24.

