Ungheria-Italia 0 - 2 Raspadori e Dimarco regalano agli azzurri l'accesso alle Final Four (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo la vittoria contro l'Inghilterra l'Italia conquista un altro successo e la partecipazione alle Final Four della Nations League in programma a giugno. Gli azzurri sbloccano il match con Giacomo Raspadori nel primo tempo che coglie l'occasione approfittando di un errore della difesa ungherese. La rete che porta gli azzurri sullo 0-2 è firmata da Dimarco nella seconda frazione di gioco, ma il vero protagonista è Gianluigi Donnarumma che si è reso protagonista di tre parate spettacolari. Il Tabellino : Ungheria (3-4-2-1):Gulacsi; Orban, Attila Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy (Dal 46 st Styles), Kerkez (Dal 57 st Gazdag); Szoboszlai (Dal 84 st Kleinheisler), Nego (Dal 74 st Bolla); Adam Szalai (Dal 74 st Adam). CT: Marco ...

