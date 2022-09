Ungheria-Italia (0-2): analisi tattica e considerazioni (Di martedì 27 settembre 2022) Grazie alle reti di Raspadori e Dimarco, l’Italia vince in casa dell’Ungheria per 2-0 alla “Puskas Arena”. Gli azzurri conquistano così in un sol colpo primato nel Gruppo 3 e qualificazione alla Final Four della Nations League. A dispetto del risultato, la squadra di Mancini fatica molto per via dei tanti errori tecnici e per l’incessante aggressività dei magiari. La porta rimane inviolata grazie ad un superlativo Donnarumma, assoluto protagonista, nonché uno dei migliori in campo. Andiamo allora a scoprire in che modo l’Italia è riuscita ad avere la meglio contro un’ottima Ungheria nella nostra analisi tattica del match. Prima, però, diamo una rapida occhiata alle scelte di formazione dei due c.t. Marco Rossi si affida al suo consueto 3-4-2-1, che prevede Gulacsi tra i pali, protetto ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 27 settembre 2022) Grazie alle reti di Raspadori e Dimarco, l’vince in casa dell’per 2-0 alla “Puskas Arena”. Gli azzurri conquistano così in un sol colpo primato nel Gruppo 3 e qualificazione alla Final Four della Nations League. A dispetto del risultato, la squadra di Mancini fatica molto per via dei tanti errori tecnici e per l’incessante aggressività dei magiari. La porta rimane inviolata grazie ad un superlativo Donnarumma, assoluto protagonista, nonché uno dei migliori in campo. Andiamo allora a scoprire in che modo l’è riuscita ad avere la meglio contro un’ottimanella nostradel match. Prima, però, diamo una rapida occhiata alle scelte di formazione dei due c.t. Marco Rossi si affida al suo consueto 3-4-2-1, che prevede Gulacsi tra i pali, protetto ...

