Una Vita, spoiler: Fidel rischierà di morire, Lolita disperata (Di martedì 27 settembre 2022) Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, in vista del gran finale della soap opera spagnola, assisteremo ad un terribile attentato ai danni di Fidel Soria. Quest'ultimo, insieme a Ramon, ha rapito e torturato per mesi diversi anarchici per vendicare la morte della moglie e del figlioletto, che hanno perso la Vita cinque anni prima, durante l'attentato che ha distrutto il quartiere di Acacias e in cui sono morti anche Carmen ed Antonito Palacios. I due uomini, però, come rivelano gli spoiler, presto manifesteranno idee divergenti rispetto alla loro attività punitiva nei confronti degli anarchici. Ramon, infatti, dopo essere stato sul punto di togliere la Vita a David a causa del ricatto di Aurelio Quesada, che verrà a conoscenza delle loro azioni criminali contro gli anarchici, abbandonerà i ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 27 settembre 2022) Nel corso delle prossime puntate di Una, in vista del gran finale della soap opera spagnola, assisteremo ad un terribile attentato ai danni diSoria. Quest'ultimo, insieme a Ramon, ha rapito e torturato per mesi diversi anarchici per vendicare la morte della moglie e del figlioletto, che hanno perso lacinque anni prima, durante l'attentato che ha distrutto il quartiere di Acacias e in cui sono morti anche Carmen ed Antonito Palacios. I due uomini, però, come rivelano gli, presto manifesteranno idee divergenti rispetto alla loro attività punitiva nei confronti degli anarchici. Ramon, infatti, dopo essere stato sul punto di togliere laa David a causa del ricatto di Aurelio Quesada, che verrà a conoscenza delle loro azioni criminali contro gli anarchici, abbandonerà i ...

beppe_grillo : La settimana lavorativa di quattro giorni è un toccasana per i lavoratori, le aziende, la società e può anche esser… - riotta : 'Programmi non persone' dice Bettini al Fatto per la segreteria Pd. Vale a dire mettiamoci una persona incolore, se… - SimoPillon : Buongiorno! Il centrodestra ha vinto e questa è una gran notizia. Il mio seggio non è scattato ma io non mi arrendo… - alicestyless1 : la vita é una merda, prendi l’alcol e festeggia - francesco997453 : RT @FedeRica8080: La vita è anche...una telefonata inattesa. -