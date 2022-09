Una vita anticipazioni: Rodrigo sviene, Valeria costretta alla scelta (Di martedì 27 settembre 2022) Mancano ormai pochissime puntate al gran finale di Una vita, entro il 2022 infatti dovrebbero andare in onda su Canale 5 tutti gli episodi di Acacias 38! E con le nostre anticipazioni cerchiamo di raccontarvi, tutto quello che sta succedendo in Spagna. Iniziamo con la trama di Una vita per la puntata di domani, 28 settembre 2022. Avrete visto una sorta di calma apparente tra Genoveva e Aurelio, dopo la tempesta, i due sembrano essersi alleati nuovamente. Ma in realtà la Salmeron sta solo prendendo tempo prima di agire perchè non ha cambiato idea, vuole infatti sbarazzarsi, anche se così è davvero brutto da dirsi, del bambino che porta in grembo, il figlio di Aurelio. E intanto Aurelio prepara il suo piano di azione per realizzare finalmente il suo piano. Vediamo quindi i dettagli con le anticipazioni: domani va in onda ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 settembre 2022) Mancano ormai pochissime puntate al gran finale di Una, entro il 2022 infatti dovrebbero andare in onda su Canale 5 tutti gli episodi di Acacias 38! E con le nostrecerchiamo di raccontarvi, tutto quello che sta succedendo in Spagna. Iniziamo con la trama di Unaper la puntata di domani, 28 settembre 2022. Avrete visto una sorta di calma apparente tra Genoveva e Aurelio, dopo la tempesta, i due sembrano essersi alleati nuovamente. Ma in realtà la Salmeron sta solo prendendo tempo prima di agire perchè non ha cambiato idea, vuole infatti sbarazzarsi, anche se così è davvero brutto da dirsi, del bambino che porta in grembo, il figlio di Aurelio. E intanto Aurelio prepara il suo piano di azione per realizzare finalmente il suo piano. Vediamo quindi i dettagli con le: domani va in onda ...

