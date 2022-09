Una Vita anticipazioni 30 settembre 2022, il pentimento di Ramon (Di martedì 27 settembre 2022) Nella puntata di Una Vita in onda il 30 settembre 2022 Ramon viene a sapere che la polizia ha arrestato un giovanissimo anarchico e che per farlo parlare vengono utilizzati metodi discutibili e di questo si dispiace moltissimo. Nel frattempo José sorprende suo nipote Ignacio mentre confabula al telefono nel cuore della notte e non esita a domandargli che cosa stia succedendo, pretendendo da lui una spiegazione. Vi ricordiamo che potete seguire questo episodio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity alle ore 14:10. Sapete che cos’ha ispirato Aurora Guerra nella creazione di Una Vita? Vediamo da cos’ha tratto spunto l’autrice della famosa telenovela spagnola Puntata di Una ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 settembre 2022) Nella puntata di Unain onda il 30viene a sapere che la polizia ha arrestato un giovanissimo anarchico e che per farlo parlare vengono utilizzati metodi discutibili e di questo si dispiace moltissimo. Nel frattempo José sorprende suo nipote Ignacio mentre confabula al telefono nel cuore della notte e non esita a domandargli che cosa stia succedendo, pretendendo da lui una spiegazione. Vi ricordiamo che potete seguire questo episodio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity alle ore 14:10. Sapete che cos’ha ispirato Aurora Guerra nella creazione di Una? Vediamo da cos’ha tratto spunto l’autrice della famosa telenovela spagnola Puntata di Una ...

