Un pericolo: che ora destra e sinistra pensino solo a darsele di santa ragione (Di martedì 27 settembre 2022) La destra cerca di normalizzarsi, ma le rimane un’attitudine, credere che la democrazia sia che chi vince comanda e stop. Nel Pd il risultato di Conte potrebbe spingere a una radicalizzazione di stampo populista. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 settembre 2022) Lacerca di normalizzarsi, ma le rimane un’attitudine, credere che la democrazia sia che chi vince comanda e stop. Nel Pd il risultato di Conte potrebbe spingere a una radicalizzazione di stampo populista.

