Un paio di nomi napoletani per il prossimo governo Meloni (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – E’ vero che Fratelli d’Italia e il centrodestra in generale qui non hanno fatto man bassa come nel resto d’Italia. E’ vero che, si racconta, il rapporto del cerchio magico di Giorgia Meloni, premier in pectore, con Napoli non è dei migliori. Ma è altrettanto vero che nella lista per la squadra dei futuri ministri non potranno mancare dei napoletani. “Non sono una meridionalista, ma Napoli e il Sud sono al centro del nostro programma”, ha del resto specificato la Giorgia nazionale nel suo comizio di chiusura venerdì all’arenile di Bagnoli. E quindi: alcuni nomi napoletani sembra che già se le sia appuntati per la composizione del prossimo esecutivo. nomi napoletani, ma bisogna anche dire, hanno fatto carriera spesso fuori città, fuori ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – E’ vero che Fratelli d’Italia e il centrodestra in generale qui non hanno fatto man bassa come nel resto d’Italia. E’ vero che, si racconta, il rapporto del cerchio magico di Giorgia, premier in pectore, con Napoli non è dei migliori. Ma è altrettanto vero che nella lista per la squadra dei futuri ministri non potranno mancare dei. “Non sono una meridionalista, ma Napoli e il Sud sono al centro del nostro programma”, ha del resto specificato la Giorgia nazionale nel suo comizio di chiusura venerdì all’arenile di Bagnoli. E quindi: alcunisembra che già se le sia appuntati per la composizione delesecutivo., ma bisogna anche dire, hanno fatto carriera spesso fuori città, fuori ...

