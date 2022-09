Un nuovo inizio per l’Italia?

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 27 settembre 2022) Non c’è niente di più italiano, a livello calcistico, che rifugiarsi in un 3-5-2 nel momento delle difficoltà. Il 3-5-2 è la nostra copertina di Linus e ormai abbiamo una varietà di registri quasi infinita nell’applicazione dei tre centrali e degli esterni a tutta fascia, come gli eschimesi che hanno decine di parole solo per dire “neve” (in realtà è una leggenda metropolitana, ma insomma, avete capito). La specializzazione, dalla Serie A in giù, della nostra scuola nella produzione di centrali da difesa a tre e di quinti di centrocampo non ha eguali: pensiamo a giocate come i cross da esterno a esterno, ai terzi centrali che cercano l’anticipo a qualunque altezza del campo propri di Gasperini e dei suoi discepoli, o ancora, alle sostituzioni dei difensori a partita in corso di Simone Inzaghi e Juric: tutti indicatori della complessità che gli allenatori italiani hanno raggiunto ...