Umberto Bossi senatore a vita? Perché con la riforma della Lega non può succedere adesso (Di martedì 27 settembre 2022) Umberto Bossi non potrà essere nominato senatore a vita. La proposta era arrivata da Matteo Salvini poche ore fa, dopo che i risultati definitivi delle elezioni politiche hanno escluso dopo 35 anni dal Parlamento il fondatore della Lega. All'indomani delle elezioni del 25 settembre il leader del Carroccio si era allora rivolto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la nomina del senatur ma a ostacolare l'eventuale decisione è la riforma delle Camere del 2019, nata da un ddl della Lega a prima firma Calderoli. La modifica ha tagliato il numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori. Ma non solo. Ha anche introdotto un ulteriore comma che chiarisce uno dei punti più discussi ...

