Umberto Bossi è fuori dal Parlamento dopo 35 anni: per la Lega di Salvini inizia la resa dei conti (Di martedì 27 settembre 2022) La mancata rielezione di Umberto Bossi in Parlamento sancisce la fine di un'epoca. dopo 35 anni, il fondatore della Lega Nord non siederà tra i banchi del Carroccio. Un fatto, questo, che forse segna più di ogni altro il tracollo leghista registrato in queste elezioni: anche in Lombardia, a Varese, da sempre roccaforte leghista, FdI ha praticamente doppiato il partito di Salvini, escludendo così dai giochi il nome del Senatur. E adesso la Lega del Nord, l'ala del partito che da tempo auspica un ritorno alle origini, è pronta a far valere tutta la sua insoddisfazione, anche a costo di mettere in discussione la leadership dell'attuale segretario. E a sbilanciarsi in questo senso è stato un leghista di lungo corso come Roberto Maroni, che ha detto: "Ora ...

