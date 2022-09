Ultime Notizie – Ucraina, Stoltenberg: “Retorica nucleare Russia va presa sul serio” (Di martedì 27 settembre 2022) “Qualsiasi uso di armi nucleari è totalmente inaccettabile” e la Russia deve sapere che “una guerra nucleare non può essere vinta”. Ma “quando vediamo che la Russia usa la Retorica nucleare, dobbiamo prenderla sul serio”. Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, parlando nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles, in un incontro organizzato dall’S&D. In precedenza Stoltenberg ha parlato con il presidente ucraino Volodymir Zelensky, a cui ha precisato che “gli alleati della Nato sono fermi nel loro sostegno per la sovranità e il diritto all’auto difesa dell’Ucraina”. “I vergognosi referendum organizzati dalla Russia non sono legittimi e sono una clamorosa violazione del diritto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) “Qualsiasi uso di armi nucleari è totalmente inaccettabile” e ladeve sapere che “una guerranon può essere vinta”. Ma “quando vediamo che lausa la, dobbiamo prenderla sul”. Lo dice il segretario generale della Nato Jens, parlando nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles, in un incontro organizzato dall’S&D. In precedenzaha parlato con il presidente ucraino Volodymir Zelensky, a cui ha precisato che “gli alleati della Nato sono fermi nel loro sostegno per la sovranità e il diritto all’auto difesa dell’”. “I vergognosi referendum organizzati dallanon sono legittimi e sono una clamorosa violazione del diritto ...

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - sole24ore : ?? «Questo non è un bluff. La #Russia ha il diritto di usare l’arma nucleare se lo riterrà necessario». Lo ha dichia… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news di oggi, Putin provoca Usa: cittadinanza russa a Snowden LIVE - zazoomblog : Ultime Notizie – Reddito di cittadinanza centrodestra punta a intervento in manovra - #Ultime #Notizie #Reddito - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (27/09/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… -