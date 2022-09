Ultime Notizie – Ucraina, 10mila russi al giorno in fuga verso Georgia dopo annuncio mobilitazione (Di martedì 27 settembre 2022) Migliaia di cittadini russi, fino a 10mila al giorno, stanno cercando di entrare in Georgia e oggi circa 5.500 veicoli, tra cui circa 3.600 auto, sono stati bloccati al confine a sud di Vladikavkaz. Secondo Tbilisi, il numero di russi in arrivo ogni giorno è quasi raddoppiato da quando il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione di centinaia di migliaia di riservisti lo scorso 21 settembre. “Quattro o cinque giorni fa arrivavano ogni giorno in Georgia 5.000-6.000 russi. Il numero è aumentato fino a circa 10.000 al giorno”, ha dichiarato il ??ministro dell’Interno Vakhtang Gomelauri. La Georgia e la vicina Armenia, che non richiedono visti per i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) Migliaia di cittadini, fino aal, stanno cercando di entrare ine oggi circa 5.500 veicoli, tra cui circa 3.600 auto, sono stati bloccati al confine a sud di Vladikavkaz. Secondo Tbilisi, il numero diin arrivo ogniè quasi raddoppiato da quando il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato ladi centinaia di migliaia di riservisti lo scorso 21 settembre. “Quattro o cinque giorni fa arrivavano ogniin5.000-6.000. Il numero è aumentato fino a circa 10.000 al”, ha dichiarato il ??ministro dell’Interno Vakhtang Gomelauri. Lae la vicina Armenia, che non richiedono visti per i ...

