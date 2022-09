Ultime Notizie – Spazio, sonda Nasa impatta contro asteroide Dimorphos (Di martedì 27 settembre 2022) La sonda spaziale Dart della Nasa si è scontrata intenzionalmente contro l’asteroide Dimorphos per alterarne la traiettoria, dando vita al primo test di difesa del genere. Il Double Asteroid Redirection Test (Dart) è stata infatti la prima missione a tentare di allontanare un oggetto pericoloso per mezzo di un esperimento diretto, secondo quanto ha spiegato il direttore della missione spaziale Thomas Zurbuchen. La Nasa ha trasmesso in live streaming l’approccio della sonda senza pilota mentre si avvicinava sempre di più all’asteroide. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) Laspaziale Dart dellasi è scontrata intenzionalmentel’per alterarne la traiettoria, dando vita al primo test di difesa del genere. Il Double Asteroid Redirection Test (Dart) è stata infatti la prima missione a tentare di allontanare un oggetto pericoloso per mezzo di un esperimento diretto, secondo quanto ha spiegato il direttore della missione spaziale Thomas Zurbuchen. Laha trasmesso in live streaming l’approccio dellasenza pilota mentre si avvicinava sempre di più all’. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

