Ultime Notizie – Sicilia, Battiato & Dalla Tribute al Teatro Mandanici di Barcellona (Di martedì 27 settembre 2022) Salutata da un vero trionfo per l'inaugurazione dell'edizione 2022 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, arriva anche al Mandanici, il prossimo 1 Ottobre alle 21, questa suggestiva opera di contaminazione tra pop e lirica dedicata a Franco Battiato e Lucio Dalla. Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra prosegue in questa vera e propria opera di innovazione dedicando il gala di apertura alle sublimi melodie create dai due grandi artisti la cui storia è legata indissolubilmente alla Sicilia e che saranno reinterpretate in una chiave acustica singolare dalle risonanze che fanno eco alla classica, al popolare e al pop grazie alle composizioni di Ruben Micieli e Corrado Neri, due tra i più giovani e valenti pianisti concertisti che la Sicilia esprime oggi a livello internazionale. Una ricca maratona ...

