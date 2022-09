Ultime Notizie – Reddito di cittadinanza, La Russa: “Lo aboliamo e facciamo 2 leggi” (Di martedì 27 settembre 2022) “Noi vogliamo abolire il Reddito di cittadinanza, ma nel momento in cui lo aboliamo facciamo un’altra legge. Anzi, due leggi”. Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d’Italia, a Cartabianca esprime la linea del partito guidato da Giorgia Meloni in relazione al Reddito di cittadinanza. Tra le due leggi prospettati da La Russa, una punterebbe a “garantire al 50% degli attuali percettori qualcosa di più rispetto a quello che prendono ora”. Si parla di “famiglie numerose, disabili, pensionati. L’altro 50% per metà è costituito da gente che non aveva alcun diritto, che ha truffato lo stato. C’è una marea di gente… Ad un altro 25% che ha diritto, noi speriamo di dare un lavoro. Noi immaginiamo di abolire questa legge e di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) “Noi vogliamo abolire ildi, ma nel momento in cui loun’altra legge. Anzi, due”. Ignazio La, esponente di Fratelli d’Italia, a Cartabianca esprime la linea del partito guidato da Giorgia Meloni in relazione aldi. Tra le dueprospettati da La, una punterebbe a “garantire al 50% degli attuali percettori qualcosa di più rispetto a quello che prendono ora”. Si parla di “famiglie numerose, disabili, pensionati. L’altro 50% per metà è costituito da gente che non aveva alcun diritto, che ha truffato lo stato. C’è una marea di gente… Ad un altro 25% che ha diritto, noi speriamo di dare un lavoro. Noi immaginiamo di abolire questa legge e di ...

enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - sole24ore : ?? «Questo non è un bluff. La #Russia ha il diritto di usare l’arma nucleare se lo riterrà necessario». Lo ha dichia… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news di oggi, Putin provoca Usa: cittadinanza russa a Snowden LIVE - Valessiabi : RT @enpaonlus: I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali”! ?@Regi… - PianetaMilan : .@acmilan, coordinatore dibattito pubblico #nuovo #stadio: 'Progetto cambierà' #ACMilan #Milan #SempreMilan -