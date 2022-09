Ultime Notizie – Misha Collins e il tweet sulle elezioni: “Ho paura. Italia, che hai fatto?” (Di martedì 27 settembre 2022) “Ho paura”. Misha Collins, l’angelo Castiel nella serie tv Supernatural, su Twitter commenta con preoccupazione il risultato delle elezioni politiche 2022 che in Italia hanno decretato il trionfo del centrodestra guidato da Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni. L’attore statunitense, all’anagrafe Misha Dmitri Tippens Krushnic, pubblica un messaggio in Italiano dopo il voto del 25 settembre. “Com’è possibile che il mondo sia andato così alla merda che tanti dei vostri connazionali abbiano eletto dei neo-fascisti?”, si domanda Collins, con una frase perfettamente comprensibile nonostante qualche imperfezione legata al traduttore. “Ho paura sia per l’Italia, che per l’Europa e per tutto il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) “Ho”., l’angelo Castiel nella serie tv Supernatural, su Twitter commenta con preoccupazione il risultato dellepolitiche 2022 che inhanno decretato il trionfo del centrodestra guidato da Fratelli d’, il partito di Giorgia Meloni. L’attore statunitense, all’anagrafeDmitri Tippens Krushnic, pubblica un messaggio inno dopo il voto del 25 settembre. “Com’è possibile che il mondo sia andato così alla merda che tanti dei vostri connazionali abbiano eletto dei neo-fascisti?”, si domanda, con una frase perfettamente comprensibile nonostante qualche imperfezione legata al traduttore. “Hosia per l’, che per l’Europa e per tutto il ...

