Ultime Notizie – Migranti | Cecilia Strada | “Criminalizzazione ong mai finita | da destra solo bugie”

Migranti, Cecilia Strada: "Criminalizzazione ong mai finita, da destra solo bugie" (Di martedì 27 settembre 2022) "La stagione della Criminalizzazione non è mai finita dal 2017. La conseguenza peggiore è il danno culturale che produce. Così mentre le bugie sul soccorso in mare e sulle ong vengono inculcate nell'opinione pubblica la gente continua a morire nel Mediterraneo". Al termine di una campagna elettorale, in cui i toni riguardo al fenomeno migratorio sono stati "tra il sensazionalistico e il bugiardo", Cecilia Strada del direttivo di ResQ – People Saving People spiega all'Adnkronos: "Le navi della flotta civile sono state ostacolate in diversi modi. Vedremo adesso cosa accadrà". Il nuovo governo a trazione Meloni suscita qualche timore, anche se, avverte la figlia del fondatore di Emergency, "la preoccupazione non nasce da oggi, siamo preoccupati da anni, siamo preoccupati tutte le volte in cui si violano ...

