Ultime Notizie – Måneskin pronti al nuovo tour Usa | il 7 ottobre esce ‘The Loneliest’

Il nuovo singolo dei Måneskin 'The Loneliest' uscirà il 7 ottobre. Ma intanto la band romana continua a macinare successi Oltreoceano. Sabato scorso i Maneskin si sono esibiti con cinque brani al Global Citizen Festival del 2022 a New York. La band è salita sul palco poco prima degli headliner Metallica. Altri artisti hanno partecipato all'evento tra cui Charlie Puth, i Jonas Brothers, Mariah Carey, Mickey Guyton e Rosalía e la campagna del festival si è conclusa con oltre 2,4 miliardi di dollari raccolti per contrastare la povertà. Ora i Måneskin sono pronti per il loro Loud Kids tour che a partire dal 31 ottobre li vedrà esibirsi negli Stati Uniti e in Canada (con tappe fino al 16 dicembre a Seattle, San Francisco, Los Angeles, ...

