Ultime Notizie – Maltempo ancora da Nord a Sud | poi cambia tutto | previsioni Italia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 27 settembre 2022) Inizio di Autunno con una serie di perturbazioni sull’, in particolare al Sud e sul versante tirrenico. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, prevede chee piogge diffuse ci accompagneranno almeno fino alla fine di settembre. Tra giovedì e venerdì un ciclone colmo di aria fredda causerà nubifragi dalla Sardegna verso le regioni tirreniche e, questa volta, anche sulla Pianura Padana, zonanon raggiunta da piogge significative. Infatti, nonostante ilin, sulla Pianura Padana èpresente lo spettro siccità, con la portata dei fiumi ridotta e il livello dei laghi sotto valori accettabili: ricordiamo che l’Autunno deve essere la stagione regina delle piogge per evitare che il deficit idrico continui. In ...