Ultime Notizie – Lafert, con nuovo stabilimento San Donà di Piave 60 anni di storia guardando al futuro (Di martedì 27 settembre 2022) Sessant’anni di storia guardando al futuro. E’ questo lo slogan delle celebrazioni di Lafert Group che rappresenta un impegno ed una responsabilità nei confronti dei dipendenti, della comunità e della città e lo conferma l’inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo in via Kennedy avvenuta questa mattina a margine della convention alla presenza del sindaco, del vicepresidente di Confindustria Venezia – Rovigo, Marco Viotto e del direttore finanziario di Lafert, Cristiana Damele e di Shaun Dean. Il nuovo stabilimento di Lafert, azienda leader in Europa nella progettazione e produzione di motori elettrici e azionamenti per l’impiego industriale che fa parte del gruppo Sumimoto, realizzato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) Sessant’dial. E’ questo lo slogan delle celebrazioni diGroup che rappresenta un impegno ed una responsabilità nei confronti dei dipendenti, della comunità e della città e lo conferma l’inaugurazione delproduttivo in via Kennedy avvenuta questa mattina a margine della convention alla presenza del sindaco, del vicepresidente di Confindustria Venezia – Rovigo, Marco Viotto e del direttore finanziario di, Cristiana Damele e di Shaun Dean. Ildi, azienda leader in Europa nella progettazione e produzione di motori elettrici e azionamenti per l’impiego industriale che fa parte del gruppo Sumimoto, realizzato ...

SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news di oggi, Putin provoca Usa: cittadinanza russa a Snowden LIVE - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - stefanociola4 : RT @sole24ore: ?? «Questo non è un bluff. La #Russia ha il diritto di usare l’arma nucleare se lo riterrà necessario». Lo ha dichiarato l’ex… - VesuvioLive : Tasse a Napoli, stop all’evasione: via al bando di riscossione. L’assessore: “Un diritto per i cittadini che pagano” - meteoredit : Nell'articolo di @LucaCiceroni le ultime previsioni #meteo aggiornate per fine settembre e inizio ottobre. -