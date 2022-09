Ultime Notizie – Governo, Berlusconi: “Forza Italia ha golden share su rischio populismo” (Di martedì 27 settembre 2022) “La maggioranza di centrodestra avrà i migliori rapporti con tutti, ma i nostri riferimenti sono l’Ue e l’Alleanza Atlantica. Di questo naturalmente saremo garanti, se ce ne sarà bisogno, nel modo più assoluto, anche in quanto membri del Ppe”. Lo dice Silvio Berlusconi al ‘Corriere della sera’. “Ma soprattutto daremo un forte impulso alla presenza internazionale del nostro Paese, che può essere protagonista nel consolidare l’Unione” e ” nel rafForzare il dialogo leale e costruttivo fra le due sponde dell’Atlantico e nel rilanciare l’iniziativa politica dell’Occidente davanti alle grandi sfide mondiali”, aggiunge il leader di FI. Avete una golden share sul rischio populismo? “In teoria, certo l’abbiamo, ma sono sicuro che non la dovremo mai usare. Però mi permetta di dire che se ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) “La maggioranza di centrodestra avrà i migliori rapporti con tutti, ma i nostri riferimenti sono l’Ue e l’Alleanza Atlantica. Di questo naturalmente saremo garanti, se ce ne sarà bisogno, nel modo più assoluto, anche in quanto membri del Ppe”. Lo dice Silvioal ‘Corriere della sera’. “Ma soprattutto daremo un forte impulso alla presenza internazionale del nostro Paese, che può essere protagonista nel consolidare l’Unione” e ” nel rafre il dialogo leale e costruttivo fra le due sponde dell’Atlantico e nel rilanciare l’iniziativa politica dell’Occidente davanti alle grandi sfide mondiali”, aggiunge il leader di FI. Avete unasul? “In teoria, certo l’abbiamo, ma sono sicuro che non la dovremo mai usare. Però mi permetta di dire che se ...

sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev: indaghiamo su nuova fossa comune vicino al confine russo ?? Nelle ultime settiman… - sole24ore : ?? #Elezioni ultime notizie. #Fdi: Costituzione bella ma ha 70 anni. Per Lollobrigida «l’elezione diretta del Presid… - sole24ore : ?? #Elezioni ultime notizie. #Conte: #Letta cerca capri espiatori, si assuma responsabilità - junews24com : Mercato Juve: svelata la strategia per l'estate 2023. Due i capisaldi - - CalcioNews24 : Buone notizie in casa #Juve ?? -