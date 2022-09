Ultime Notizie – Genova, sindaco Bucci: “Nuovo contratto per Salone nautico da 2024 includerà nuove aree waterfont levante” (Di martedì 27 settembre 2022) “Noi abbiamo un contratto decennale ma dal 2024 a questo contratto si aggiungeranno tante nuove aree che saranno disponibili per il Salone. Faremo un Nuovo contratto in cui confermeremo altri dieci anni di lavoro con Confindustria Nautica e con i Saloni Nautici in cui metteremo a disposizione queste nuove aree”. A dichiararlo è stato il sindaco di Genova, Marco Bucci, nel corso della conferenza stampa di bilancio finale del 62mo Salone nautico Internazionale di Genova. “Il waterfront di levante è ormai nei pensieri, nei desideri e nelle aspettative di tutti. Tutti si aspettano di vedere come sarà ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) “Noi abbiamo undecennale ma dala questosi aggiungeranno tanteche saranno disponibili per il. Faremo unin cui confermeremo altri dieci anni di lavoro con Confindustria Nautica e con i Saloni Nautici in cui metteremo a disposizione queste”. A dichiararlo è stato ildi, Marco, nel corso della conferenza stampa di bilancio finale del 62moInternazionale di. “Il waterfront diè ormai nei pensieri, nei desideri e nelle aspettative di tutti. Tutti si aspettano di vedere come sarà ...

