Ultime Notizie – Gb | rivelato sigillo Carlo III | cosa cambia e quando

Va in pensione (forzata) ER ed arriva CRIII. E' stato infatti rivelato questa mattina il sigillo di Carlo III, il monogramma che sarà utilizzato su edifici pubblici, documenti, francobolli e cassette postali e indicherà il regno del nuovo sovrano. A scegliere lo stemma Charles Rex III, – fra una serie di proposte elaborate dal College of Arms – è stato lo stesso re, che però sembra 'prendere tempo' per il varo di nuove banconote e francobolli britannici, con un'ottica anche alla riduzione dei costi e a una transizione sostenibile. A comunicare le indicazioni ricevute dalla famiglia reale sono state la Royal Mail e la Bank of England: quest'ultima rivelerà entro fine dell'anno le banconote aggiornate con il ??ritratto del nuovo re anche se per vederle in circolazione sui tagli da 5 a 50 euro bisognerà aspettare la metà del 2024 mentre ...

