Ultime Notizie – Gas | lettera Italia e altri 12 Paesi a Ue per tetto prezzo

L'Italia e altri 12 Paesi Ue scrivono una lettera alla Commissione europea per chiedere di stabilire un tetto al prezzo di tutte le importazioni di gas sul mercato comunitario e non solo su quello proveniente dalla Russia, al fine di "attenuare la pressione inflazionistica" e fornire un quadro preciso "nel caso di possibili tagli alle forniture". Oltre all'Italia, la lettera, elaborata su iniziativa del Belgio, è firmata dai ministri dell'Energia di Spagna, Portogallo, Grecia, Polonia, Italia, Malta, Romania, Croazia, Lituania, Slovenia, Slovacchia, Lettonia. In essa si sollecita alla Commissione la presentazione di una proposta sul tetto al prezzo del gas nell'Ue, "non limitato a giurisdizioni ...

