Ultime Notizie – Eurovision 2023, si terrà a Glasgow o Liverpool (Di martedì 27 settembre 2022) La scelta della città che ospiterà l'edizione 2023 dell'Eurovision Song Contest sarà tra Glasgow e Liverpool. Lo riferisce la Bbc spiegando che la rosa delle città della Gran Bretagna, candidate a ospitare l'evento dopo la rinuncia dell'Ucraina (paese vincitore della scorsa edizione), si è ristretta da sette a due. Birmingham, Leeds, Manchester, Newcastle e Sheffield hanno perso l'occasione di mettere in scena la competizione il prossimo maggio, perché Glasgow e Liverpool, entrambe dotate di arene lungo il fiume, avevano "l'offerta complessiva più forte". Secondo l'emittente britannica, la scelta definitiva avverrà entro le prossime settimane.

