Ultime Notizie – Elezioni, Marta Fascina eletta a Marsala: sui social scoppia l’ironia (Di martedì 27 settembre 2022) “Se Marta Fascina vince a Marsala perché i suoi genitori ‘ce la portavano da piccola’, oggi io potrei benissimo essere il direttore del circo Orfei”. L’elezione a Marsala della compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, non è passata inosservata al popolo del web, che ha fatto schizzare in tendenza l’hashtag con il nome della neodeputata accompagnato da una pioggia di commenti tra l’ironico e il sarcastico. “Marta Fascina eletta a Marsala perché ‘ci sono passata una volta, da bambina’. Ditele che non è un’enoteca”, scrive un utente. “Marta Fascina è stata eletta a Marsala senza mai metterci piede. E poi dicono che lo smart working non funziona…”, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) “Sevince aperché i suoi genitori ‘ce la portavano da piccola’, oggi io potrei benissimo essere il direttore del circo Orfei”. L’elezione adella compagna di Silvio Berlusconi,, non è passata inosservata al popolo del web, che ha fatto schizzare in tendenza l’hashtag con il nome della neodeputata accompagnato da una pioggia di commenti tra l’ironico e il sarcastico. “perché ‘ci sono passata una volta, da bambina’. Ditele che non è un’enoteca”, scrive un utente. “è statasenza mai metterci piede. E poi dicono che lo smart working non funziona…”, ...

