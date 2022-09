Ultime Notizie – Elezioni, Guzzetta: “Sì al voto elettronico, finisca feticismo anti-modernista ed anti-democratico” (Di martedì 27 settembre 2022) Il voto in Italia non è al passo con la rivoluzione tecnologica. “Nessuno nasconde che ci siano aspetti problematici per l’attivazione del voto elettronico ma la ragione principale per cui ciò non avviene è legata ad una sorta di feticismo e di pigrizia culturale. Non si può infatti affermare che la digitalizzazione dei processi elettorali sia di per sé una minaccia per i principi costituzionali che regolano il voto”. Così all’Adnkronos il costituzionalista Giovanni Guzzetta, professore di Diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata, che aggiunge: “finisca il feticismo anti-modernista. La segretezza del voto sancita dall’articolo 48 della Costituzione non esclude la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) Ilin Italia non è al passo con la rivoluzione tecnologica. “Nessuno nasconde che ci siano aspetti problematici per l’attivazione delma la ragione principale per cui ciò non avviene è legata ad una sorta die di pigrizia culturale. Non si può infatti affermare che la digitalizzazione dei processi elettorali sia di per sé una minaccia per i principi costituzionali che regolano il”. Così all’Adnkronos il costituzionalista Giovanni, professore di Diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata, che aggiunge: “il. La segretezza delsancita dall’articolo 48 della Costituzione non esclude la ...

