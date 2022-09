Ultime Notizie – Elezioni 2022, Washington Post ‘apre’ a Meloni: “Paure esagerate” (Di martedì 27 settembre 2022) Le Paure in Europa e Stati Uniti nei confronti di Giorgia Meloni, per “i legami storici del suo partito con il neofascismo e per le lodi al premier ungherese Viktor Orban sono esagerate, ma nessuno dovrebbe sottovalutare il desiderio della leader populista per cambiamenti politici ed economici significativi”. In un lungo editoriale dedicato al voto in Italia, il Washington Post ‘apre’ a Giorgia Meloni, sottolineando anzitutto che “l’Italia non è l’Ungheria, ha media fortemente liberi ed è una democrazia occidentale da quasi 80 anni”. “Inoltre – sostiene il quotidiano americano – il partito della Meloni non ha mai intrapreso una crociata contro la democrazia liberale come hanno fatto Mussolini o anche Orban. Fdi non vuole porre fine alla democrazia, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) Lein Europa e Stati Uniti nei confronti di Giorgia, per “i legami storici del suo partito con il neofascismo e per le lodi al premier ungherese Viktor Orban sono, ma nessuno dovrebbe sottovalutare il desiderio della leader populista per cambiamenti politici ed economici significativi”. In un lungo editoriale dedicato al voto in Italia, ila Giorgia, sottolineando anzitutto che “l’Italia non è l’Ungheria, ha media fortemente liberi ed è una democrazia occidentale da quasi 80 anni”. “Inoltre – sostiene il quotidiano americano – il partito dellanon ha mai intrapreso una crociata contro la democrazia liberale come hanno fatto Mussolini o anche Orban. Fdi non vuole porre fine alla democrazia, ...

