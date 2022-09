Ultime Notizie – Elezioni 2022, Politico: “Casa Bianca guarda con ansia all’ascesa di Meloni” (Di martedì 27 settembre 2022) “Il terremoto in Italia ha provocato tremori avvertiti fino alla Casa Bianca”. E’ quanto scrive Politico della reazione a Washington alla vittoria di Giorgia Meloni alle Elezioni politiche 2022, “che aumenta i timori di una nuova svolta a destra nel continente che affronta difficoltà economiche e guarda con nervosismo alla guerra che si svolge sul suo fronte orientale”. Una vittoria che “è stata accolta con preoccupazione all’interno dell’amministrazione del presidente Biden”, aggiunge il noto sito di informazione politica Usa, sottolineando che questa preoccupazione rimane “riservata”, mentre nelle dichiarazioni pubbliche arrivate ieri da Casa Bianca e dipartimento di Stato si esprime “fiducia nel fatto che l’Italia rimarrà un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) “Il terremoto in Italia ha provocato tremori avvertiti fino alla”. E’ quanto scrivedella reazione a Washington alla vittoria di Giorgiaallepolitiche, “che aumenta i timori di una nuova svolta a destra nel continente che affronta difficoltà economiche econ nervosismo alla guerra che si svolge sul suo fronte orientale”. Una vittoria che “è stata accolta con preoccupazione all’interno dell’amministrazione del presidente Biden”, aggiunge il noto sito di informazione politica Usa, sottolineando che questa preoccupazione rimane “riservata”, mentre nelle dichiarazioni pubbliche arrivate ieri dae dipartimento di Stato si esprime “fiducia nel fatto che l’Italia rimarrà un ...

